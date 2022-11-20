Брак Ксении Собчак и Константина Богомолова обречен: стало известно о предстоящем расставании пары.
Брак Ксении Собчак и Константина Богомолова обречен: стало известно о предстоящем расставании пары.
Сразу же после свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, общественность начала делать ставки на то, сколько же продлится их брак. Как "Дни.ру" со ссылкой на
специалиста по китайской астрологии Ба Цзы Татьяну Чодрон, брак звездной пары начнет рушиться в 2022 году и окончательно перестанет существовать в 2024.
Татьяна, проанализировав карты, тогда заявила: в 2022 и 2023 годах вокруг Константина будет невероятно много женщин. Это, по словам астролога, сыграет свою роль в разводе Собчак и Богомолова. Ксении, как женщине доминирующей, не понравится излишнее внимание со стороны возможных соперниц.
Оглядываясь назад, становится ясно, что жуткий прогноз астролога в точности совпадает с текущей ситуацией. Взять, например, съемки третьего сезона "Содержанок", изобилующие обнаженными сценами с участием красоток. Потом случились съемки сериала "Кеша", где на одного Константина Богомолова приходилось аж четыре возлюбленных.
Добавим к этому гражданство Израиля, которое Ксения Собчак получила, благодаря своему бывшему мужу Максиму Виторгану, и который, возможно, рано или поздно потребует отблагодарить его за щедрую помощь. А ведь и в Израиле экс-супруги оказались в одно и то же время...
В любом случае, Татьяна Чодрон утверждала: еще 1,5 года пара будет стремиться к тому, чтобы идти на компромиссы в попытках сохранить брак. До роковой даты, которая настанет в 2024 году, время еще есть, поэтому Ксения Собчак и Константин Богомолов могут попытаться изменить то, что предначертано им свыше.