Брак Ксении Собчак и Константина Богомолова обречен: стало известно о предстоящем расставании пары.

Брак Ксении Собчак и Константина Богомолова обречен: стало известно о предстоящем расставании пары.Сразу же после свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, общественность начала делать ставки на то, сколько же продлится их брак. Как "Дни.ру" со ссылкой наспециалиста по китайской астрологии Ба Цзы Татьяну Чодрон, брак звездной пары начнет рушиться в 2022 году и окончательно перестанет существовать в 2024.Татьяна, проанализировав карты, тогда заявила: в 2022 и 2023 годах вокруг Константина будет невероятно много женщин. Это, по словам астролога, сыграет свою роль в разводе Собчак и Богомолова. Ксении, как женщине доминирующей, не понравится излишнее внимание со стороны возможных соперниц.Оглядываясь назад, становится ясно, что жуткий прогноз астролога в точности совпадает с текущей ситуацией. Взять, например, съемки третьего сезона "Содержанок", изобилующие обнаженными сценами с участием красоток. Потом случились съемки сериала "Кеша", где на одного Константина Богомолова приходилось аж четыре возлюбленных.Добавим к этому гражданство Израиля, которое Ксения Собчак получила, благодаря своему бывшему мужу Максиму Виторгану, и который, возможно, рано или поздно потребует отблагодарить его за щедрую помощь. А ведь и в Израиле экс-супруги оказались в одно и то же время...В любом случае, Татьяна Чодрон утверждала: еще 1,5 года пара будет стремиться к тому, чтобы идти на компромиссы в попытках сохранить брак. До роковой даты, которая настанет в 2024 году, время еще есть, поэтому Ксения Собчак и Константин Богомолов могут попытаться изменить то, что предначертано им свыше.