Звезда советского кино Вера Алентова начала новую жизнь после смерти мужа. Владимир Меньшов остался в прошлом.

Звезда советского кино Вера Алентова начала новую жизнь после смерти мужа. Владимир Меньшов остался в прошлом.Несмотря на это, память о покойном супруге и любовь к нему не угасает. Актриса находит отдушину в работе, компенсируя личное горе забитым рабочим графиком. Вера Алентова по-прежнему востребованная и красивая женщина, и даже 80-летний возраст этому не помеха.Недавно артистка появилась на торжественном мероприятии, где получила признание за лучшую женскую роль в спектакле "Мадам Рубинштейн". Из первого ряда знаменитость вышла на сцену, где ей вручили почетную награду и красивый букет тюльпанов. Обаятельная знаменитость вернулась на свое место в зале с высоко поднятой головой и попала под прицелы камер.Журналисты канала НТВ для программы "Ты не поверишь!" удачно засняли актрису во всей красе. Они запечатлели утонченный белый наряд звезды с дополнением черного и элегантную бижутерию. При этом они заметили, что Вера Алентова вопреки смерти Владимира Меньшова сверкает обручальным кольцом.Кинодива предана семье и браку, который заключила с любимым человеком. Их свадьба состоялась, когда у обоих не было ни гроша за душой. Артисты учились на втором курсе МХАТа, а торжество отмечали в общежитии без шика и лоска. Почти 60 лет они были счастливы вместе до тех пор, пока Владимир Меньшов не умер.Теперь Вера Алентова учится жить практически с чистого лица. Она принимает поздравления, триумфально играя на сцене, а душевную рану на публике прячет за легкой улыбкой.