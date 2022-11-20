Поиски шли почти пять дней. Наконец, стало известно, что перенесла Ирина Дубцова.

Поиски шли почти пять дней. Наконец, стало известно, что перенесла Ирина Дубцова.Поклонники знаменитой артистки долго били тревогу — она перестала выходить на связь в телеграм-канале. С 15 ноября от нее было ни слуху ни духу, как вдруг 20 ноября тело нашли в воде. В блоге Ирины Дубцовой появилось видео из Тайланда.На ролике брюнетка умиротворенно плавает в бассейне на фоне природных красот. В кадр попали и белоснежные облака, отражающиеся в воде. "Приветики из Тая! Такие гастроли тоже бывают", — добавила к публикации пропавшая певица.Благодаря другим соцсетям, стало известно, что брюнетка перенесла изнурительный перелет длиной почти в 9 часов. А когда прямо-таки отмучилась, пришла пора ехать из аэропорта в отель. И хотя работа в комплексе с мини-отпуском выглядит заманчиво, акклиматизацию еще никто не отменял. Ирина Дубцова еще адаптируется к резкой смене температурного режима.Пользователи Сети слегка позавидовали положению певицы. Исполнительница хита "О нем" ускользнула из холодной Москвы на край света, где зимняя обувь в принципе никогда не нужна."Как там тепло, а у нас в Хабаровске снег уже лежит", "Доброе утро. Вот это релакс", "Отдыхать тоже нужно", "Да ну, не верю", — такие комментарии получила Ирина Дубцова в телеграм-канале.