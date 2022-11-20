Пройдите тест и узнайте, какие фильмы сняты по мотивам классических произведений зарубежных писателей.

Пройдите тест и узнайте, какие фильмы сняты по мотивам классических произведений зарубежных писателей.В советском и российском кино множество гениальных картин, снятых по переводам известных книг. "Стрелы Робин Гуда", "Потомок Белого Барса", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" – какой кадр представлен на экране? Эту ленту сняли по книге зарубежного писателя. Проверьте свои знания в области классического кино. Отгадайте советский фильм, снятый по мотивам зарубежной классики.