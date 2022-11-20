По многочисленным просьбам жителей Камешково местная райадминистрация запустила новый рейсовый...

По многочисленным просьбам жителей Камешково местная райадминистрация запустила новый рейсовый маршрут, сообщает пресс-служба администрации Камешковского района.Со 2 ноября 2022 года камешковцы теперь могут добраться на церковную службу в Вознесенский храм общественным транспортом по городскому маршруту от Комсомольской площади с остановками: Комсомольская площадь – Школа № 1 – Спорткомплекс – Рынок – Сбербанк – Почта – Автостанция – Вознесенский храм.Расписание автобуса:К храму (на службу):Комсомольская площадь 7: 30 – Вознесенский храм 7: 45 (ежедневно)Комсомольская площадь 15: 45 – Вознесенский храм 16: 00 (ежедневно)От храма (со службы):Вознесенский храм 9: 00 - Комсомольская площадь 9: 15 (понедельник- пятница)Вознесенский храм 9: 40 - Комсомольская площадь 9: 55 (суббота)Вознесенский храм 18: 36 - Комсомольская площадь 18: 50 (суббота)Вознесенский храм 10: 10 - Комсомольская площадь 10: 25 (воскресенье)Остановка автобуса «Вознесенский храм» располагается перед РДК «13 Октябрь» (автобус заезжает по ул. Карла Либкнехта).Проезд в городском транспорте составит 27 рублей.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos