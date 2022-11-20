19 ноября в районе 15 часов дня в службу МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса во Владимире...

19 ноября в районе 15 часов дня в службу МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса во Владимире на улице Дворянской.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение выхлопной трубы автобуса. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на общей площади 0,5 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области