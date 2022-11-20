На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 ноября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:7 сл. во Владимире,3 сл. в Муромском районе,2 сл. в Ковровском районе,1 сл. в Петушинском районе,1 сл. в Кольчугинском районе,2 сл. в Александровском районе,2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в г. Радужный районе,1 сл. в Киржачском районе,1 сл. в Камешковском районе,1 сл. в Меленковском районе,1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177353 случая заболевания.