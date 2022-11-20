Страстное примирение спортивного комментатора и певицы переросло в нечто большее. Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев создали скандальную пару.

Страстное примирение спортивного комментатора и певицы переросло в нечто большее. Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев создали скандальную пару.Некоторые уверены, что связь звезды шоу "Дом-2" с ведущим строится на взаимной симпатии, однако это спорный вопрос. Дело в том, что Дмитрий Губерниев изначально выбрал жесткую тактику привлечения внимания, выставив Ольгу Бузову любительницей коньяка. Спустя время артистка простила обидчика, и он сделал решительный шаг. В эфире шоу "Секрет на миллион" брюнет сделал знаменитости предложение."Гештальт он все равно не закрыт, нужно что-то сделать сообща... Нужно что-то совместное. После яркого примирения должен быть телевизионный проект и все такое прочее. Может, споем..." — выразился мужчина. Он добавил, что считает артистку общепризнанной легендой и хочет ее уболтать.Впрочем, пользователи Сети уверены, что Дмитрий Губерниев неровно дышит по отношению к певице. Так или иначе в романтической привязанности к Ольге Бузовой комментатор открыто не сознается. Тем самым он упускает возможность заполучить в жены самую популярную 36-летнюю девушку страны.В то же время молодыекавалеры на дают прохода светской львице. В соцсетях поп-дива купается в комплиментах, а мужчины просят ее руки и сердца. "Люблю тебя, выходи замуж за меня", — написал к одной из последних фото пользователь с ником ismailov3008.На свежих кадрах в личном блоге Ольга Бузова выглядит несколько располневшей, поэтому поползли слухи, что певица беременна. Сама она эти домысли не опровергает, вызывая всеобщий ажиотаж. Впрочем, поклонники не теряются и заранее поздравляют звезду."У нее родится девочка", — без доли сомнения пишут про Ольгу Бузову фанаты.