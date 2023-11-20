Мемориал Гагарина разрушается, но у администрации района всё “чисто и красиво”. С таким заявлением выступили активисты “Народного фронта”. Общественники обратили своё внимание

Мемориал Гагарина разрушается, но у администрации района всё “чисто и красиво”. С таким заявлением выступили активисты “Народного фронта”. Общественники обратили своё внимание на разрушение мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина. Ещё в 2017-2018 годах при конструкции мемориала были выполнены следующие виды работ: возведена часовня имени святого Георгия Победоносца, построен постамент для