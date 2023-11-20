Аномалии в ноябре: как долго во Владимирской области продержатся «январские» морозы? Научный...

Аномалии в ноябре: как долго во Владимирской области продержатся «январские» морозы?Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что отрицательная температура от минус 7 градусов днём и 10–12 ночью прогнозируется до четверга-пятницы (23-24 ноября): «… Зима пришла, и она не собирается уходить до четверга включительно. Такие показатели по климату характерны для середины января".Далее аномалия «оставит» жителей Центральной России и Владимирской области, в нашем регионе станет чуть комфортнее.К выходным (25-26 ноября) днём температура будет держаться в районе -3°C , а ночью -5...8°C, но придут снегопады.21 ноября (во вторник) жителей Владимирской области ожидает до -7°C градусов днём (ощущается как -13°C). Вероятность осадков — 60% в виде небольшого снега.Будет сохраняться облачность. Прогнозируемая влажность воздуха — 70%.Атмосферное давление в течение дня незначительно повысится: от 744 мм до 748 мм ртутного столба. Ветер ожидается — северный, до 4 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 21 ноября:«Ясная погода в этот день - к морозной зиме»;«Если лужи и небольшие водоёмы покрыты льдом, то декабрь будет холодным»;«Иней предвещает обильный снег»;«Утром туман — ждите оттепель»;«Мало шишек на елях и соснах — значит ожидается мягкая зима».Фото: pxfuel.com