Об этом свидетельствуют данные мэрии.

Автопарк владимирского общественного транспорта продолжает сокращаться, несмотря на то, что за последние полтора года наш «Владимирпассажиртранс» закупил 115 автобусов и 5 троллейбусов. Об этом свидетельствуют .Если начать с автобусов, то в прошлом году по Владимиру передвигались 235 единиц транспорта, сейчас – только 231.Насчёт троллейбусов – в годовом отчёте говорится, что в начале этого года у перевозчика было их 65, на сегодняшний день по городу ездят лишь 58. Кроме того, с начала 2023 года, учитывая закупку четырёх машин, «Владимирпассажиртранс» списал 11 троллейбусов.