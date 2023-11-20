«В год 510-летия города и кремля Музей Ивана Грозного продолжает работу по «осовремениванию» главных выездных выставочных проектов.

«В год 510-летия города и кремля Музей Ивана Грозного продолжает работу по «осовремениванию» главных выездных выставочных проектов. На сей раз апгрейд претерпела выставка, рассказывающая о знаменитом местном бренде, прославившем Александров на весь мир. «Барановские ситцы. Вчера, сегодня, завтра» - с этим названием обновленный проект презентовался в Ковровском историко-мемориальном музее, где продолжит работу до середины января», – рассказывает сотрудник пресс-службы музея-заповедника «Александровская слобода» Светлана Вершинина.Выставка общей площадью 103 кв.м, расположившаяся на втором этаже старинного особняка, поделена на две локации.Первый зал можно обозначить как «Вчера»: во второй половине XIX века «барановские ситцы» встречались повсеместно – в городе и деревне, на ярмарке и восточном базаре, в русских павильонах на всемирных выставках и в ассортименте коробейников. А свое название они получили по фамилии основателей и владельцев Троицко-Александровской мануфактуры – купцов Барановых. На подлинных экспонатах история их текстильной империи показана в выставочном пространстве. На стендах – видовые фото фабрики и ее цехов, а также самого процесса изготовления тканей. И, конечно, первые образцы, созданные в технике ручной набойки, «производственные» предметы – набоечные молотки и манеры, а также кроки.В одной из витрин посетители увидят самые узнаваемые образцы барановских ситцев, которым традиционно была присуща «кумачовая» яркость, в том числе и гордость музейной коллекции – «смородиновый лист».Эффектно смотрятся народные костюмы разных губерний. Все они сшиты полностью или фрагментарно из барановских ситцев. Это сарафаны, рубахи, фартуки, юбки, головные платки. Их география позволяет проиллюстрировать повсеместную моду, которая существовала на рубеже веков в крестьянской среде.Следующий зал – «Сегодня, завтра».Здесь особо подчеркнута преемственность художественных традиций дореволюционных и современных тканей. В этом комплексе – самые яркие образцы «советского текстиля», относящиеся к 1930-1990 гг. Интересно увидеть и агитационный текстиль с изображением революционных вождей и знаковых событий, относящихся к истории города Александрова.А еще здесь – авангардные работы современных художников, для которых «ализариновые ткани» стали источником вдохновения. Это художественные произведения и арт-объекты, расписанные под набивные ситцы Троице-Александровской мануфактуры московским художником - Вадимом Сташкевичем. Особое внимание привлекают шёлковые расписные платки, созданные по этим же мотивам мастерами ООО «Шелковая коллекция» (г. Кольчугино).Куратор проекта, зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Александровская слобода» Анастасия Листопад дополняет: «Всего на выставку «уехало» чуть менее 200 «слободских» экспонатов, задача которых познакомить «соседей»-ковровчан, а затем и другие области с нашим самым известным текстильный брендом рубежа веков. Наряду с палеховской лаковой миниатюрой, гжельской посудой и павловопосадским платком «барановские ситцы» сегодня становятся одной из визитных карточек русской традиционной культуры».