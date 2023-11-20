Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления женщины на одной из улиц Владимира.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления женщины на одной из улиц Владимира. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Информацию о происшествии распространили в соцсетях. Известно, что дама с ребёнком сделала замечание рабочим, которые занимались вырубкой леса. В ответ потерпевшая услышала угрозы и оскорбления.Правоохранители устроили доследственную проверку. Глава Следственного комитета дал задание руководителю СУ СК России по Владимирской области Артёму Кулакову предоставить доклад.«Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчёркивается в сообщении пресс-службы.