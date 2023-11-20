Боксёр Рамазан Дадаев из Владимирской области стал победителем Первенства Европы по боксу. В...

Боксёр Рамазан Дадаев из Владимирской области стал победителем Первенства Европы по боксу.В черногорском городе Будва завершилось Первенство Европы 2023 по боксу EUBC-U22.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.19 ноября состоялись финальные поединки и определились все победители и призёры турнира.Россияне выступали под флагом страны. Международная ассоциация бокса отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации.Наши спортсмены завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую медаль, заняв первое общекомандное место.Свой вклад в общую победу внёс владимирский боксёр Рамазан Дадаев: в финальном поединке он завоевал золотую медаль в весе 92 кг, одержав победу над Винченцо Бортоне (Италия) со счётом 5:0.Важно:В соревнования участвовали 299 боксёров: 202 мужчины и 97 женщин из 34 стран.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области