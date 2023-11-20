Об этом рассказали в Центре управления регионом.

Во Владимирской области дефицит неврологов, терапевтов, хирургов, гастроэнтерологов и кардиологов. Нехватку кадров выявили благодаря социологическому опросу – в нём участвовало 600 жителей областного центра. Об этом рассказали в Центре управления регионом.Около 54% всех жителей города высказались за то, что во Владимире не хватает врачей, 42% жалуются на очереди в больницах, а 38% недовольны тем, что стало нереально попасть на какое-либо медобследование. Кроме того, 31% респондентов иногда не в силах купить медикаменты из-за цен, ещё 30% ругают докторов за их низкую квалификацию.