Один из лидеров рынка облицовочных материалов, Marazzi, представляет новую серию плитки, обращенную к истокам керамики. Плитка малого формата чествует изделия, полученные в результате кустарного мастерства, но при этом делает ставку на инновационные технологии.

Один из лидеров рынка облицовочных материалов, Marazzi, представляет новую серию плитки, обращенную к истокам керамики. Плитка малого формата чествует изделия, полученные в результате кустарного мастерства, но при этом делает ставку на инновационные технологии.Коллекция Confetto – достойное продолжение масштабной линейки мелкоформатных покрытий итальянского производителя, вобравшей в себя красоту традиционной майолики, но интерпретированной с учетом актуальных тенденций. Как часть Crogiolo новинка предлагает широкий спектр решений в рамках профессиональных и любительских проектов, направленных на создание уникальных, полностью адаптированных к современным требованиям пространств.Керамогранитная плитка серии выпущена квадратной (10х10 см) и прямоугольной (5х15 см) формы, каждая из которых обыграна в широкой гамме оттенков. Палитра Confetto чрезвычайна разнообразна и вдохновлена природными элементами. Теплые и более прохладные тона образуют в пространстве притягательную и комфортную среду, открывая безграничные возможности для цветовых сочетаний. Например, базовые белый, черный или бежевый можно комбинировать с зеленым, голубым или розовым.Поверхность моделей – полуматовая. По внешнему виду она схожа с глазурью, использующейся в производстве драже. Помимо визуальной мягкости, текстура покрытий приятна на ощупь, что достигнуто посредством специальных методов производства.Объектами декорирования могут стать стена и пол, а также отдельные предметы обстановки. При всей своей аутентичности данный керамогранит – инновационный материал, демонстрирующий приверженность высоким технологиям.Так, прекрасным дополнением коллекции сделали рельефные изделия, позволяющие выстраивать объемные композиции, обращенные к новаторским разработкам выдающегося керамиста своего времени, скульптора и дизайнера Антонио (Нино) Карузо, который более пятидесяти лет назад сотрудничал с брендом Marazzi. Плитка 5х15 см представлена со структурированной лицевой стороной, полученной в результате вытянутого овальной формы углубления. В контексте настенной облицовки 3D модели создают интересную игру света и тени, независимо от естественного или искусственного освещения. Это отличный способ сделать элегантный акцент на вертикальной поверхности или подарить новую жизнь мебели путем несложного, но необычайно эффективного декоративного приема.Источник: