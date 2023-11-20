Расстояние от дома до ближайшей школы №46 – от 10 до 15 километров. Ученики из отдаленных микрорайонов вынуждены сначала добираться до остановки, которая находится далеко, а затем долго

Расстояние от дома до ближайшей школы №46 – от 10 до 15 километров. Ученики из отдаленных микрорайонов вынуждены сначала добираться до остановки, которая находится далеко, а затем долго ждать общественный транспорт. Жители микрорайонов Лунево и Сельцо обратились в прокуратуру. Родители переживают – школьный автобус перестал возить детей,которые обучаются во вторую смену. Когда несовершеннолетние заканчивают учебу