Глава Владимира Дмитрий Наумов посетил местную компанию по промышленной водоподготовке и очистке сточных вод ООО «Баромембранные технологии».

Глава Владимира Дмитрий Наумов посетил местную компанию по промышленной водоподготовке и очистке сточных вод ООО «Баромембранные технологии». Об этом сообщила администрации региональной столицы.Экскурсию по цехам предприятия для градоначальника организовал гендиректор Александр Поворов. Отмечается, что уникальная владимирская компания имеет 40-летний опыт создания систем водоочистки. В производстве применяются современные мембранные нанотехнологии. Продукцию нашей фирмы используют свыше 3 тыс. отечественных и зарубежных организаций.