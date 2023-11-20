Внеплановое срочное отключение отопления и горячей воды произошло на улицах Восточная, Суворова, Юбилейная и на Суздальском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Батареи
Внеплановое срочное отключение отопления и горячей воды произошло на улицах Восточная, Суворова, Юбилейная и на Суздальском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Батареи похолодели по следующим адресам: – улица Восточная, дома 80, 80А, 80Б; – улица Суворова, дома 6А, 8; – Суздальский проспект, 7; – улица Юбилейная – 14, 14А, 16А, 16Б, 18, 18А,