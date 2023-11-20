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<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2023-doma-na-chetyrex-ulicax-vladimira-neozhidanno-ostalis-bez-goryachej-vody.html" target="_blank">Дома на четырех улицах Владимира неожиданно остались без горячей воды</a> - Внеплановое срочное отключение отопления и горячей воды произошло на улицах Восточная, Суворова, Юбилейная и на Суздальском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Батареи