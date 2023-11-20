Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» снова привлёк внимание Роспотребнадзора по...

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» снова привлёк внимание Роспотребнадзора по Владимирской области.Речь идёт про Петушинский район. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, по результатам выездной проверки юридическое лицо уже было привлечено к административной ответственности и ему выдали предписание об устранении нарушений. Но видимо, предписание было выполнено не на 100%.Роспотребнадзор снова подал в суд иск к руководству ФОК и администрации Петушинского района.Были озвучены следующие требования:- провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;- проводить лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна по определению содержания хлороформа с периодичностью 1 раз в месяц, с отбором проб воды на анализ не менее чем в 2 точках;- проводить лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки с отбором проб воды: поступающей (водопроводной) до и после фильтров, а также после обеззараживания перед подачей воды в ванну, в соответствии с программой производственного контроля;- обязать администрацию Петушинского района Владимирской области обеспечить условия, необходимые для устранения нарушений санитарного законодательства.Уточняется, что судом исковые требования удовлетворены частично.Отказано в 4-м пункте - требованиях к администрации Петушинского района.Фото: Архив, ГТРК «Владимир»