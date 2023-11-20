Акция продлится до 20 декабря.

Во Владимирской области с 20 ноября по 20 декабря пройдет месячник «Внимание, переезд!» для предупреждения ДТП на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Чаще всего ДТП на переездах происходят из-за водителей, нарушивших правила дорожного движения: они игнорируют запрещающие сигналы, объезжают опускающийся шлагбаум, не соблюдают требование знака «Стоп» при подъезде к путям.В течение месяца железнодорожники устроят рейды вместе с сотрудниками ГИБДД и транспортной полиции — проведут профилактические беседы с водителями транспорта, раздадут памятки и сувениры с правилами движения на железнодорожных переездах. В автошколах и на автопредприятиях проведут инструктажи и беседы с водителями общественного и частного транспорта, распространят тематические информматериалы.Чтобы предотвратить аварии, железнодорожники также проводят мониторинг состояния переездов, ремонтируют, модернизируют и оснащают дополнительными системами безопасности.В целом за 10 месяцев 2023 года железнодорожники провели около 2 тыяч рейдов по выявлению нарушителей, напомнили правила пересечения путей более 209 тысячам автомобилистов.