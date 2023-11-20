Правоохранители Владимирской области встали на защиту прав многодетной семьи из Петушинского района, которой местные власти не предоставили бесплатный земельный участок под жилищное строительство.

Правоохранители Владимирской области встали на защиту прав многодетной семьи из Петушинского района, которой местные власти не предоставили бесплатный земельный участок под жилищное строительство. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе организованной ведомством проверки было установлено, что семья стоит в очереди на землю с осени 2021 года, однако до сих пор не может получить участок. «По результатам проверки прокурор района обратился в Петушинский районный суд с требованием об обязании администрации г. Петушки устранить допущенные нарушения», – говорится в сообщении пресс-службы.Суд встал на сторону многодетной семьи и удовлетворил требования прокурора. В ведомстве отмечают, что проконтролируют исполнение данного решения.