Стартовал прием заявок на получение общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards 2024.

Стартовал прием заявок на получение общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards 2024. Наградой отметят достижения компаний, образовательных учреждений и госструктур, которые развивают подход Data Fusion в России, а также оптимизируют свою работу, обрабатывая массивы больших данных и применяя технологии искусственного интеллекта. можно на сайте премии до 24 января 2024 года.Конкурсный отбор будет проходить по четырем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе», «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»). Помимо основных награды будут вручены в специальной номинации Гран-при ВТБ.«По конкурсным проектам, которые поступают в оргкомитет премии Data Fusion Awards, очень интересно следить за живыми трендами в области анализа данных и применения искусственного интеллекта в России, — отметила Александра Кирьянова, главный редактор CNews и член жюри премии Data Fusion Awards. — Так, в 2022 году мы увидели бум объединения и анализа данных космического мониторинга вместе с госданными. В 2023 году мы наблюдали усиление тренда на обучение анализу данных бизнес-пользователей, росла роль решений с открытым кодом, все большее распространение получали платформы, поставляющие аналитику как сервис. С интересом и нетерпением ждем новых конкурсных заявок на премию 2024 года».Поступившие заявки будут проверены на соответствие конкурсным требованиям и представлены на рассмотрение жюри конкурса. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках конференции Data Fusion 2024 в Москве 18 апреля 2024 года. Подробная информация об условиях участия доступна на сайте премии.Справка:Ежегодная премия Data Fusion Awards впервые стартовала в 2021 году. Среди победителей прошлых лет — VK Tech, «Газпромнефть», ГПМ «Дата», Московская биржа, «Северсталь диджитал», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», МФТИ, «Сколтех» и другие.В работе жюри ежегодно принимают участие эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди них заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, главный редактор CNews Александра Кирьянова, директор по работе с данными X5 Retail Group Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, научный руководитель образовательной программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, доцент Центра «Сколтеха» по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Евгений Бурнаев.