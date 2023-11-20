Обзор соцсетей Владимирской области: Фронтовые приветы и песни, дорожные трюки, мусор в...

Обзор соцсетей Владимирской области: Фронтовые приветы и песни, дорожные трюки, мусор в водоохранной зоне и зубр Рыжик.От лайка до репоста. Чем запомнится минувшая неделя в сети? Что обсуждали пользователи региона? Чем делились? Эфир продолжит традиционный интернет- обзор. Я передаю слово своей коллеге Марии Платанюк.Фронтовые приветы и песни, дорожные трюки, мусор в водоохранной зоне и зубр Рыжик на кормушке. Сетевое за неделю в одном обзоре прямо сейчас.