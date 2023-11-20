Продленка со смыслом из Красной Горбатки - в сотне лучших проектов страны. Они реализованы на...

"Продленка со смыслом" из Красной Горбатки - в сотне лучших проектов страны.Они реализованы на средства Фонда президентских грантов. Координационный совет выбрал победителей из 4 тысяч участников. Среди сотни лучших- из проект из 33 региона.Отметим, что "Продленка со смыслом" существует уже 4 года. Он появилась, когда несколько лет назад в Селивановском районе закрыли сразу несколько сельских школ. И дети из 14 населенных пунктов были вынуждены ездить на автобусе в Красную Горбатку. Детям было негде провести время в перерывах между занятиями и кружками. А в кабинетах "Продлёнки" можно не просто делать уроки, играть и общаться со сверстниками, но и посещать кружки. В гости к школьникам приходят известные в регионе и за его пределами писатели, художники, кулинары, психологи.