Об этом сообщило региональное ведомство.

Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку ФОКа «Олимпиец» в Петушинском районе. Как и сейчас, в октябре 2021 года ведомство выявило несколько санитарно-эпидемиологических нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.На этот раз Роспотребнадзор пошёл с иском в суд, но не только к «Олимпийцу», а заодно и к администрации района. Иск требует обязать физкультурно-оздоровительный комплекс следить за содержанием хлороформа в воде бассейна, контролировать этапы водоподготовки, а также обследовать систему вентиляции с измерением объёмов вытяжки воздуха.На данный момент суд частично удовлетворил иск и отклонил лишь требование к администрации Петушинского района.