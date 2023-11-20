Счётная палата Владимирской области обнаружила нарушения законодательства при формировании и...

Счётная палата Владимирской области обнаружила нарушения законодательства при формировании и исполнении бюджета Суздаля.По данным аудиторов, власти Суздаля не соблюдали закон при формировании и исполнении местного бюджета, включая межбюджетные трансферты.Всего за 2021-2022 годы в благоустройство города было вложено около 568 миллионов рублей.На эти деньги необходимо было привести в порядок дороги, а также благоустроить территории к 1000-летию Суздаля.Выяснилось, что власти "не паспортизировали дороги" и не осуществляли муниципальный контроль на автотранспорте, в дорожном хозяйстве.Отсутствовал и контроль над арендой муниципальной собственности. Не проводилось взыскание пеней. Так, по данным Счётной палаты, в бюджет города не поступило около 300 000 рублей.В части контрактной системы также обнаружены недочеты, из-за которых подрядчики не всегда могут вовремя получить деньги, а в случае выставления пени - бюджет понесет лишние расходы.Как стало известно, нарушение правил порядка ведения бюджетных смет стало поводом для составления административного протокола.Данную информацию Счетная палата направила в прокуратуру, а также губернатору и в Законодательное Собрание Владимирской области.Фото: Архив, ГТРК «Владимир»