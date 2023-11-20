Сезон навигации во Владимирской области официально завершен. Он продлился шесть месяцев. С...

Сезон навигации во Владимирской области официально завершен.Он продлился шесть месяцев. С сегодняшнего дня выход на воду на маломерных судах запрещен.Об этом, а также об опасности первого тонкого льда в последние дни навигации инспекторы ГИМС напомнили жителям и гостям Суздальского района. Рейды прошли на Глазовском водохранилище и на реке Каменке. Спасатели проверили в том числе базы-стоянки маломерных судов, на которых летом и осенью катают туристов. Сейчас это запрещено. За нарушение правил навигации полагается штраф, соразмерный стоимости водной прогулки - от восьмисот рублей до двух тысяч. Впрочем, предприниматели бизнес уже "свернули". Водоемы региона уже прихватило морозом. Безопасным для пешего человека считается лед толщиной не менее десяти сантиметров. Как следует реки и озера промерзнут только через несколько недель.Евгений Мысев, старший госинспектор Центра ГИМС ГУ МЧС по Владимирской области:- Заморозки по ночам, лед встает. Днем температура воздуха повышается, лед начинает таять. Поэтому структура его сейчас неравномерная, где-то он толще, где-то тоньше, где-то есть еще открытые участки воды и вероятность провалиться под него очень велика.