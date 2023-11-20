Смотрите Вести в 14.30: первый лед одинаково опасен и для плавсредств и для пешеходов. - Конец...

Смотрите "Вести" в 14.30: первый лед одинаково опасен и для плавсредств и для пешеходов.- Конец навигации.Это про первый лёд. Водоемы региона стали одинаково опасны и для плавсредств и для пешеходов.- Торопыжки.Весовая категория от четырехсот шестидесяти граммов. Как во Владимирском перинатальном центре выхаживают недоношенных детей...- Вожак стаи/И нормативы для пернатых. Ковровский голубятник учит своих крылатых фигурам высшего пилотажа.