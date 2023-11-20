Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника.Над территорией городского округа Электросталь Московской области сбит беспилотник, летевший в направлении столицы. Об этом в своем сообщил мэр Сергей Собянин.Пострадавших и разрушений в районе падения обломоков БПЛА нет. На месте происшествия работают экстренные службы, отметил градоначальник.В ночь на воскресенье, 19 ноября, силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника на Москву. Дрон сбили в Богородском городском округе Московской области.В результате падения дрона пострадавших и разрушений нет, мэр столицы.