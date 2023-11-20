Стало известно, когда школьникам Владимирской области предстоит сдавать ЕГЭ в 2024...

Стало известно, когда школьникам Владимирской области предстоит сдавать ЕГЭ в 2024 году.Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания ЕГЭ на 2024 год.Документ размещён для общественного обсуждения.Досрочный период22 марта (пятница) — география, литература;26 марта (вторник) — русский язык;29 марта (пятница) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;2 апреля (вторник) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), физика;5 апреля (пятница) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть);9 апреля (вторник) — информатика, обществознание;12 апреля (пятница) — история, химия.Основной период23 мая (четверг) — география, литература, химия;28 мая (вторник) — русский язык;31 мая (пятница) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;4 июня (вторник) — обществознание;7 июня (пятница) — информатика;8 июня (суббота) — информатика;10 июня (понедельник) — история, физика;13 июня (четверг) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);17 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть);18 июня (вторник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть).Резервные дни20 июня (четверг) — русский язык;21 июня (пятница) — география, литература, физика;24 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭпо математике профильного уровня;25 июня (вторник) — информатика, обществознание, химия;26 июня (среда) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история;27 июня (четверг) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);1 июля (понедельник) — по всем учебным предметам;Дополнительный период4 сентября (среда) — русский язык;9 сентября (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня;23 сентября (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.Фото: pxfuel.com