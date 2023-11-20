Стало известно, когда школьникам Владимирской области предстоит сдавать ЕГЭ в 2024...
Стало известно, когда школьникам Владимирской области предстоит сдавать ЕГЭ в 2024 году.
Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания ЕГЭ на 2024 год.
Документ размещён для общественного обсуждения.
Досрочный период
22 марта (пятница) — география, литература;
26 марта (вторник) — русский язык;
29 марта (пятница) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
2 апреля (вторник) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), физика;
5 апреля (пятница) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть);
9 апреля (вторник) — информатика, обществознание;
12 апреля (пятница) — история, химия.
Основной период
23 мая (четверг) — география, литература, химия;
28 мая (вторник) — русский язык;
31 мая (пятница) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
4 июня (вторник) — обществознание;
7 июня (пятница) — информатика;
8 июня (суббота) — информатика;
10 июня (понедельник) — история, физика;
13 июня (четверг) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);
17 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть);
18 июня (вторник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть).
Резервные дни
20 июня (четверг) — русский язык;
21 июня (пятница) — география, литература, физика;
24 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ
по математике профильного уровня;
25 июня (вторник) — информатика, обществознание, химия;
26 июня (среда) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история;
27 июня (четверг) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);
1 июля (понедельник) — по всем учебным предметам;
Дополнительный период
4 сентября (среда) — русский язык;
9 сентября (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня;
23 сентября (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.
Фото: pxfuel.com