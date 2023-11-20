Об этом рассказала основательница проекта «Село оно моё» Надежда Артес.

Основательница проекта «Село оно моё» Надежда Артес назвала Суздаль «одним из любимых мест для московских тусовщиков». По словам переехавшей на ПМЖ в деревню россиянки, сейчас город превратился в очень популярное место для отдыха.«Туда и во времена СССР автобусами людей возили», – рассказала Артес.Москвичи очень любят кухню города, особенно местные настойки. Кроме того, там много мастерских, где можно ковать, лепить горшки и создавать что-либо своими руками. Также зимой туристы любят кататься на запряжённых лошадьми санях.