В Александрове будут судить 40-летнего местного жителя. В августе этого года в состоянии алкогольного опьянения он пришел в магазин и поскандалил с продавщицей. Конфликт случился незадолго

В Александрове будут судить 40-летнего местного жителя. В августе этого года в состоянии алкогольного опьянения он пришел в магазин и поскандалил с продавщицей. Конфликт случился незадолго до закрытия, женщина испугалась и попросила своего мужа встретить ее с работы. Когда супруг подошел к магазину, фигурант достал нож и стал угрожать ему, а затем ударил, как уточняют