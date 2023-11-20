В Александрове местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы за нападение возле...

В Александрове местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы за нападение возле магазина.«Разборки» возле магазина могли закончиться трагедией. К счастью, этого не произошло.В августе текущего года 40-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из магазинов Александрова вступил в конфликт с продавцом.Опасаясь после этого выходить на улицу, женщина позвонила своему супругу и попросила встретить её с работы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Когда муж подошёл к магазину, то обвиняемый достал нож, которым стал угрожать, а потом ударил его, но не порезал.Происходящее увидел находившийся рядом 34-летний местный житель. Он подошел к обидчику и попросил прекратить конфликт, но злоумышленник в ярости нанес защитнику два удара ножом в живот.Уточняется, что мужчину удалось спасти.В данный момент уголовное дело направлено в Александровский городской суд.«Нападавшему» грозит до десяти лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com