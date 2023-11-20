25-летнего водителя и его пассажира увезли с травмами в больницу.ДТП случилось 19 ноября в половине шестого вечера. Молодой человек ехал в черте города по федеральной трассе Р-132 «Золотое

25-летнего водителя и его пассажира увезли с травмами в больницу.ДТП случилось 19 ноября в половине шестого вечера. Молодой человек ехал в черте города по федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо». Столкновение произошло на улице Интернациональной в районе дома №116. Алена Бусько, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру Водитель автомобиля “Лада Калина” 1998 г. р., двигаясь со