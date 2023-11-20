В селе Новобусино Кольчугинского района Владимирской области закончен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта.

В селе Новобусино Кольчугинского района Владимирской области закончен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Об этом в социальных сетях сообщила регионального правительства.Услугами Новобусинского ФАПа пользуются несколько сотен жителей 9 близлежащих населённых пунктов. Восстановительные работы в здании медицинского учреждения проходили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Специалисты подрядной организации частично заменили крышу, отремонтировали фундамент, отмостку и построили новое крыльцо. Также в ФАПе полностью обновили электрику и поменяли двери, а в помещениях провели косметический ремонт.