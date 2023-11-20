Жильцы многоквартирного дома почувствовали запах газа из квартиры, где никто не проживает. Люди вызвали спасателей. Инцидент случился 13 ноября около четырех часов дня. О происшествии

Жильцы многоквартирного дома почувствовали запах газа из квартиры, где никто не проживает. Люди вызвали спасателей. Инцидент случился 13 ноября около четырех часов дня. О происшествии рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. На место выехали сотрудники аварийной газовой службы и дежурная смена поисково-спасательного отряда. Газовики сразу перекрыли доступ голубого топлива к дому. Так как соседи сообщили, что в