В общей сложности она обманула 8 жителей разных регионов страны, сообщили в прокуратуре. В ходе предварительного следствия установлено, что 44-летняя жительница Кировской области с 2022 по 2023

В общей сложности она обманула 8 жителей разных регионов страны, сообщили в прокуратуре. В ходе предварительного следствия установлено, что 44-летняя жительница Кировской области с 2022 по 2023 год размещала объявления в СМИ о том, что занимается снятием порчи. Когда к фигурантке обращались люди, она убеждала их, что обладает экстрасенсорными способностями. Обряды женщина проводила дома, а