В Муроме жителям многоквартирных домов вернули полмиллиона рублей за отсутствие горячей воды.
А...
В Муроме жителям многоквартирных домов вернули полмиллиона рублей за отсутствие горячей воды.
А если быть точнее, то даже чуть больше — 600 тысяч рублей. Всё дело в том, что прокурорская проверка подтвердила факты перерыва в оказании подачи горячего водоснабжения в сентябре 2023 года с превышением допустимой нормы продолжительности (более 70 часов).
В связи с этим потребители были лишены возможности пользоваться услугой.
«Учитывая выявленные нарушения, руководителю теплоснабжающей организации – ООО «Владимиртеплогаз» внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Как итог: жителям многоквартирных домов произведен перерасчет на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.
Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Фото: pxfuel.com