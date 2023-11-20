В Муроме жителям многоквартирных домов вернули полмиллиона рублей за отсутствие горячей воды. А...

В Муроме жителям многоквартирных домов вернули полмиллиона рублей за отсутствие горячей воды.А если быть точнее, то даже чуть больше — 600 тысяч рублей. Всё дело в том, что прокурорская проверка подтвердила факты перерыва в оказании подачи горячего водоснабжения в сентябре 2023 года с превышением допустимой нормы продолжительности (более 70 часов).В связи с этим потребители были лишены возможности пользоваться услугой.«Учитывая выявленные нарушения, руководителю теплоснабжающей организации – ООО «Владимиртеплогаз» внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог: жителям многоквартирных домов произведен перерасчет на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: pxfuel.com