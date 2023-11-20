В результате столкновения автомобилей в городе Гусь-Хрустальный пришлось проводить деблокировку...

В результате столкновения автомобилей в городе Гусь-Хрустальный пришлось проводить деблокировку пострадавших.Серьёзное ДТП произошло в минувшие выходные. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, 19 ноября в районе 17.30 вечера в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение об «аварии» на улице Интернациональной, у дома № 116.Выяснилось, что произошло столкновение двух автомобилей.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших.Сообщается, что в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек и 4 единицы техники.Других подробностей пока нет.Жителям Владимирской области напоминают: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, то необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно!Фото: pxfuel.com