В результате столкновения автомобилей в городе Гусь-Хрустальный пришлось проводить деблокировку...
В результате столкновения автомобилей в городе Гусь-Хрустальный пришлось проводить деблокировку пострадавших.
Серьёзное ДТП произошло в минувшие выходные. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, 19 ноября в районе 17.30 вечера в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение об «аварии» на улице Интернациональной, у дома № 116.
Выяснилось, что произошло столкновение двух автомобилей.
Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших.
Сообщается, что в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек и 4 единицы техники.
Других подробностей пока нет.
Жителям Владимирской области напоминают: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, то необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно!
Фото: pxfuel.com