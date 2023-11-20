В Юрьев-Польском районе Владимирской области сотрудники ППС задержали 45-летнего жителя города Кольчугино.
В Юрьев-Польском районе Владимирской области сотрудники ППС задержали 45-летнего жителя города Кольчугино. Мужчину подозревают в краже из дачного дома. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.
Преступление было выявлено весной 2023 года. Из строения пропала бытовая техника общей стоимостью 19 тыс. рублей, хотя входная дверь в дачный дом оказалась нетронутой.
Через некоторое время правоохранители вышли на след подозреваемого. Полицейские установили, что гражданин смог подобрать ключ к навесному замку и проник в дом. Часть украденного имущества мужчина успел продать, однако музыкальный центр и минимойку стражи порядка изъяли.
В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.