В Юрьев-Польском районе Владимирской области сотрудники ППС задержали 45-летнего жителя города Кольчугино.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области сотрудники ППС задержали 45-летнего жителя города Кольчугино. Мужчину подозревают в краже из дачного дома. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Преступление было выявлено весной 2023 года. Из строения пропала бытовая техника общей стоимостью 19 тыс. рублей, хотя входная дверь в дачный дом оказалась нетронутой.Через некоторое время правоохранители вышли на след подозреваемого. Полицейские установили, что гражданин смог подобрать ключ к навесному замку и проник в дом. Часть украденного имущества мужчина успел продать, однако музыкальный центр и минимойку стражи порядка изъяли.В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.