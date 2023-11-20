По словам местных жителей, с конечных остановок Владимира невозможно выбраться.

Местные жители снова жалуются на работу общественного транспорта. По их словам, с конечных остановок города невозможно выбраться до какой-либо части Владимира, чтобы пересесть на другой автобус. Поэтому владимирцы просят, чтобы общественный транспорт забирал их с «конечек» до того места, где можно перескочить в оживлённом месте города.Так, людям тяжело уехать из того же Юрьевца, Энергетика, а также с района завода «Точмаш» и улицы Балакирева. В связи с этим предлагается московская схема работы, когда водители всё же подхватывают пассажиров на пути в автопарк.Как рассказал Игорь Ефремов, официальный представитель городской администрации, проблема в бюрократическом аспекте, ведь если, например, водитель завершает работу в 21:00, то его возвращение в гараж не будет являться рейсом, и будет ли иметь право собирать деньги кондуктор.На данный момент владимирцы сильно надеются на КСОТ (комплексную схему организации транспортного обслуживания. По словам властей, она должна оптимизировать работу общественного транспорта в городе.«КСОТ готова. Документ изучают профильные управления. Дальнейшие действия будут определяться», – пояснил Игорь Ефремов. На рассмотрение бумаг у специалистов 10 дней.