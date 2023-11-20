Золотую медаль первенства Европы по боксу EUBC-U22 завоевал владимирский спортсмен Рамазан Дадаев.

Золотую медаль первенства Европы по боксу EUBC-U22 завоевал владимирский спортсмен Рамазан Дадаев. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила регионального правительства.В финальном поединке в весовой категории 92 кг Рамазан Дадаев встретился с итальянским боксёром и одержал убедительную победу со счётом 5:0.Всего же в состязаниях, которые проходили в черногорском городе Будва, приняли участие 299 боксёров из 34 стран мира. Отмечается, что наши соотечественники выступали под флагом Российской Федерации. «Международная ассоциация бокса отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.По итогам первенства россияне завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую награды и стали лучшими в общекомандном зачёте.