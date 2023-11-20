Во Владимирской области начали выпускать необычные мультфильмы.

Во Владимирской области начали выпускать необычные мультфильмы. Анимационный робот Вовочка рассказывает детям о важных профессиях, предприятиях и образовательных учреждениях, в которых можно получить необходимую специальность. Об этом в своём сообщил губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Уникальный проект получил название «Учись33». Новые мультфильмы рассчитаны на учащихся начальных классов. Предполагается, что они помогут владимирским детям выбрать свой жизненный путь.Реализовать проект удалось благодаря гранту «Движения первых». Мультфильмы должны посмотреть свыше 43 тыс. школьников нашей области, а затем ребятам предложат изобразить будущую профессию. «Победителей наградят графическими планшетами, а школы получат мультипликационные студии», – пообещал Александр Авдеев.Посмотреть мультфильмы .