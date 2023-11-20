Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ребятам из школы №46 во Владимире, которые живут в Сельце или микрорайоне Лунево, приходится проходить по 15 километров туда и обратно, чтобы попасть на уроки. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Так получилось после того, как из школы уволился водитель автобусы, теперь до школы и обратно развозят школьников из первой смены. Тем, кто попал во вторую, не повезло, так как ближайшие остановки от домов учащихся также далеко.В городской администрации пока никаких мер не принято.