Во Владимире ограничено движение на одной из центральных улиц. По информации пресс-службы...

Во Владимире ограничено движение на одной из центральных улиц.По информации пресс-службы городской администрации, в связи с ремонтом участка трубопровода по улице Большой Московской - движение ограничат.Это продлится с 9:00 утра 19 ноября до 20:00 вечера 24 ноября, то есть 6 дней.А также будет ограничен проезд в центре Владимира: по улице между зданием Центробанка и «Домом офицеров».В компания «Т Плюс» приносят извинения за доставленные неудобства.Фото: pxfuel.com