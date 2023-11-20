Фотографии развесят в выставочном зале «Небо33», который находится рядом с колесом обозрения в парке 850-летия. О выставке рассказал автор снимков, фотограф Константин Захаров. Он написал о

Фотографии развесят в выставочном зале «Небо33», который находится рядом с колесом обозрения в парке 850-летия. О выставке рассказал автор снимков, фотограф Константин Захаров. Он написал о ней в соцсетях. Константин фотографировал мам и их детей, которым помогает организация «Владимирские дети-ангелы». Выставка откроется 23 ноября. Ее приурочили к Дню матери, который отмечается 26 октября. В этом