Во Владимире планируется долгожданное строительство новых поликлиники и станционара. Эта...

Во Владимире планируется долгожданное строительство новых поликлиники и станционара.Эта информация о новых объектах в Оргтруде уже появилась на сайте правительства Владимирской области.В ноябре седьмая городская больница подписала договор с компанией "Владимиргражданпроект".Её специалисты разработали предпроект. В Минздраве региона сообщают, что на задание отведено 4 месяца. В поликлинике появятся отделение для взрослых, детская консультация, отделения дневного пребывания и терапевтического профиля, и стационар. В нём планируется открыть отделение скорой помощи, интенсивной терапии, реабилитации для взрослых.