Об этом сообщил начальник управления архитектуры и строительства администрации города Игорь Соловьёв.

Сразу после открытия Рпенского проезда во Владимире приведут в порядок берег реки Рпень. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил начальник управления архитектуры и строительства администрации города Игорь Соловьёв.Так, у берега расчистят местность, уберут сорняки и кустарник и проложат прогулочную дорожку. По словам чиновника, больше этой новости обрадовались рыбаки.