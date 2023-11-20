Область исключили из единого реестра проблемных в России.
Во Владимирской области больше не осталось обманутых дольщиков. Об этом сообщили в Министерстве строительства Российской Федерации.
Регион исключили из единого реестра проблемных объектов на основе статистики на 10 месяцев этого года. Всего по всей стране исключили 427 объектов.
Но, кроме нас, по всей России в списке числятся 779 домов, а общая площадь этих проблемных застроек – 5,2 млн кв.м.
Как прокомментировал заместитель Минстроя и ЖКХ РФ Никита Стасишин, задача правительства страны – забыть про определение «обманутый дольщик».
Но, так или иначе, проблемы есть. Так, нашумевшая стройка ЖК чего только стоит. ЖК у парка «Дружба», дома на Никитской в едином реестре тоже нет. А не так давно были поданы иски о банкротстве компаний «ИнтерстройВладимир» и «Ситистрой», которые принадлежат Игорю Другову.