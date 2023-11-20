Область исключили из единого реестра проблемных в России.

Во Владимирской области больше не осталось обманутых дольщиков. Об этом сообщили в Министерстве строительства Российской Федерации.Регион исключили из единого реестра проблемных объектов на основе статистики на 10 месяцев этого года. Всего по всей стране исключили 427 объектов.Но, кроме нас, по всей России в списке числятся 779 домов, а общая площадь этих проблемных застроек – 5,2 млн кв.м.Как прокомментировал заместитель Минстроя и ЖКХ РФ Никита Стасишин, задача правительства страны – забыть про определение «обманутый дольщик».Но, так или иначе, проблемы есть. Так, нашумевшая стройка ЖК чего только стоит. ЖК у парка «Дружба», дома на Никитской в едином реестре тоже нет. А не так давно были поданы иски о банкротстве компаний «ИнтерстройВладимир» и «Ситистрой», которые принадлежат Игорю Другову.